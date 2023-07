Anita Bitri, aksidenti tragjik që shuajti tre breza

Anita Bitri lindi një ditë të ftohtë dimri, edhe jetoi përgjatë gjithë jetës me dëshirën e saj për të qenë një grua e lirë dhe ndryshe. Ajo u përpoq të mblidhte forcën dhe kufirin e fjalës në këngë. Vargjet e këngëve të saj, kanë hyrë në mendjen e njerëzve të zakonshëm si poleni në pranverë.

Ajo ishte një femër që adhuronte çdo gjë, që përcillte mirësi për njerëzit, prandaj vazhdon që të kujtohet me admirim edhe sot pas 11 vjetësh, nga momenti që u nda nga jeta në mënyrë të parakohshme. Në një intervistë për gazetën “Shekulli”, vëllai i saj Arben Bitri rrëfen kujtimet dhe mallin për motrën e tij. Humbja e Anitës, së bashku me nënën dhe vajzën e saj, vazhdojnë që të kujtohet edhe sot në SHBA, me ligjin që mban emrin e kësaj këngëtareje.

Zoti Bitri, sa i lidhur ke qenë me Anitën, edhe si e përjetoni sot pas 11 vjetësh mungesën e 3 njerëzve të dashur?

Unë kam qenë shumë lidhur me familjen time. Edhe pse kemi qenë në distancë, komunikimi dhe afrimiteti shpirtëror kanë qenë të përhershëm. Kjo lidhje ka qenë me të gjithë pjesëtarët e familjes, por dua të theksoj lidhjen me motrën dhe artisten time të preferuar Anitën. Qysh kur kemi qenë fëmijë dhe kur u rritëm kjo miqësi vëllazërore u shumëfishua. Anita për mua ka qenë shoku, miku, motra, artistja, këngëtarja dhe idhulli i jetës sime. Ka qenë personi i parë së mësonte sekretet e zemrës sime, sikurse edhe unë për të kam qenë shoku më i besuar në këtë jetë. Motrën time të dashur e doja shumë, jo vetëm për talentin dhe zgjuarsinë që natyra i kishte falur, por sepse Anita ishte një person jashtëzakonisht i dashur, i qeshur dhe me një zemër të madhe.

Me ikjen e tyre në misionin që u caktoi Nënë Tereza në atë 19 Tetor të ftohët, unë humba shoqen dhe këngëtaren e preferuar, humba fjalën e ëmbël dhe të qeshurën e saj të dashur. Kur kthej kokën mbrapa në miqësinë tonë vëllazërore gjej vetëm respekt dhe mirëdashje pa kufi. Vitet ikin, por fjala e ëmbël e Anitës: “Vëlla i dashur, si të ka motra sot?”, përkëdheljet dhe zëri i nënës sime të shtrenjtë, “Dajo i love you”, nga ana tjetër e telefonit do të mungojnë. Më mungon gjysma tjetër e shpirtit tim, që për qëllime më fisnike u nis në udhëtimin e largët.

Ndarja nga jeta e këngëtares shqiptare, Anita Bitri, la pikëpyetje te shumë shqiptarë, edhe pse më vonë u shpjegua si një defekt teknik i punëtorëve. Por çfarë pikëpyetjesh ka lënë këjo ngjarje te njerëzit e afërt, konkretisht te ju?

Në këtë tragjedi edhe pse ishte shumë e rëndë, ikën tre breza, në gjumë. Nuk ka dhe nuk ka pasur asnjë pikëpyetje këtu në Amerikë. Tragjedia, ka ardhur si pasoj e neglizhencës dhe e injorancës teknike të punëtorëve gjatë kryerjes së punimeve ndërtuese te shtëpia e Anita Bitrit. Ky nuk është një aludim, por përgjigjja ka ardhur nga 3 ekspertiza të njëpasnjëshme, dhe pas zbardhjes së tragjedisë nga ana e policisë New- Yorkese. Por që të tria këto ekspertiza nxorën një konkluzion të vetëm: Për shkak të kohës së ftohët u vu në përdorim sistemi i ngrohjes (bojleri).

Ky sistem ngrohje (bojleri), funksionon me një lloj gazi, i cili gjatë djegies në kaldajë, prodhon monoksidin e karbonit,(CO2), i cili është gaz helmues dhe vdekjeprurës për ambiente të mbyllura, për këtë arsye përdoret tubi i shkarkimit, i cili bën të mundur daljen në atmosferë të këtij gazi helmues. Mirëpo bllokimi i tubit të shkarkimit të monoksidit të karbonit nga ana e punëtorëve gjatë ndërtimit të një ballkoni në pjesën e majtë anësore të shtëpisë, bëri të mundur që në brendësi të shtëpisë, të futej një sasi monoksidi karboni e barabartë me 762 mijë për centimetër/ cub. Tragjedia ishte aksidentale. Pra sasia e lart e monoksidit të karbonit 762 mijë për centimetër/cub, brenda ambienteve të brendshme të shtëpisë bëri që të shuhen njëkohësisht tre jetë të pafajshme, kur mjaftonte vetëm një sasi prej 6 mijë për centimetër/cub, për vdekjen e çdo qenieje të gjallë.

Konkluzioni është i qartë dhe i pakundërshtueshëm bazuar në teknologjinë më moderne amerikane. Është ironi, por të gjitha aludimet dhe hamendjet erdhën nga ana tjetër e Atlantikut dhe pa asnjë bazë logjike. Dikush shfrytëzoi moshën e thyer të babait dhe hidhërimin e tij për të bërë sensacion në media. Ne shqiptarët nuk e pranojmë vdekjen si fakt natyral apo aksidental, dhe aq më tepër kur kemi të bëjmë me një figurë të shquar të muzikës, siç ishte Anita Bitri. Ku një mendje apo aludim i babait tim të moshuar, i cili ka qenë oficer sigurimi për gati 40 vjet rresht, u kthye në sensacion dhe thashetheme pa mbarim. Unë nuk kam patur dhe nuk kam asnjë pikëpyetje rreth kësaj tragjedie. Çdo gjë është e qartë si drita e diellit, se ishte një aksident.

Çfarë përjetoni kur u riktheheni albumeve fotografikë, sendeve apo edhe këngëve të Anitës?

Anita ishte jo vetëm një person i jashtëzakonshëm dhe shumë rrezatues, por dhe një artiste me një potencial shumë të madh. Jo vetëm tani që nuk është në jetë, por edhe më përpara kisha shumë dëshirë të dëgjoja dhe ridëgjoja këngët dhe zërin hyjnor që ajo kishte, zë që ma lumturonte qenien time dhe më qetësonte shpirtin tim në ditët me dallgë dhe suferinë. Më kujtohet si tani, kur më dërgoi këngën “Camon Camon” të albumit të ri “Çdo gjë është e mundur”, dhe këtë këngë mund të them e kam dëgjuar pa pushim gati për një muaj rresht, dhe sa herë që e dëgjoja më hiqte nga shpirti atë mall që kisha për motrën dhe këngëtaren time të shtrenjtë. Pas tragjedisë i dëgjoj me shumë kënaqësi albumet dhe vidioklipet e heroinës, motrës sime, sepe më qetësojnë shpirtin dhe e kthejnë pranë meje, ashtu të bukur dhe të qeshur. Njeriu largohet nga kjo jetë, por ajo si artiste do të mbetet gjithmonë mes nesh me veprat, krijimtarinë dhe talentin e saj. Këngët dhe muzika e Anitës jetojnë dhe do të jetojnë gjithmonë në zemrën time.

Cila është kënga e saj që ju nuk reshtni asnjëherë së dëgjuari ?

Për mua është shumë e vështirë të veçosh nga repertori i këngëve njërën prej tyre. Këngët që këndoi janë një bashkëpunim i përkryer ndërmjet muzikës, vokalit dhe interpretimit. Kujtoj se në vitin 1995 Anitës i kishin dhënë një këngë që si pëlqente. Më mori në telefon dhe biseduam rreth kësaj teme. Anita më tha: “Ben, festivali është shumë i rëndësishëm në karrierën time, por këtë këngë nuk e ndjej, nuk më frymëzon. Nuk mundem të këndoj një këngë që s`ma do shpirti”. Dhe ashtu bëri, ndoqi intuitën dhe shpirtin e saj të pastër dhe në atë festival vërtet nuk konkurroi për çmim, por interpretimi dhe kënga që këndoi janë akoma në memorien e publikut, që kishte mbushur sallën e koncertit, edhe që e duartrokiti këngën që Anita e kishte zgjedhur vetë. Kjo ishte Anita etaloni i këngëtares model që deshi t’i falte publikut çaste aq të bukura dhe emocionale.

Të gjallët, përpiqen të vënë rregull. Pas albumit të saj, çfarë tjetër jeni duke bërë me materialet e saj?

Shumë veta bëjnë pyetjen kush është ky Arben Bitri? Mos do të behët si Kostandini dhe të mbaj fjalën e dhënë dhe të risjellë para nesh përsëri Anitën? Por arrijmë një fakt artisti ikën fizikisht, por krijimtaria, arti dhe vepra që ata kanë krijuar i përkasin pavdekësisë dhe artdashësit të mrekullueshëm shqiptar, të cilët Anita i deshi dhe u falte me zërin e saj emocione të veçanta. Shqipëria dhe diaspora e kanë vlerësuar shumë dhe e vlerësojnë kontributin që Anita ka dhënë në artin dhe muzikën shqiptare. Misioni im është të respektoj familjen dhe Anitën si person, por si një artdashës i muzikës shqiptare, misioni im është të përcjell ato këngë dhe muzikë aq të bukur qё Anita krijoi, te fansat e Anitës. Është e çuditshme po albumi “Çdo gjë është e mundur” është vetë Anita që e prodhoi, sepse ky album ishte në proces nga shtëpia diskografike “Audio Dynamix”, me famë në New Jersey, pikërisht në datën 24 tetor 2004, 4 ditë mbas aksidentit. Ironi e fatit, por është e vërtet. Por ne jemi në fund të projektit të faqes së re të Anitës www.anitabitri.com, e cila është pothuaj gati për t’u hedhur në web. Do të jetë më e shpejtw dhe më e pasur me material, foto dhe video. Teknologji bashkëkohore. Jemi në punë e sipër me regjisorin Kujtim Gjonaj, ku do të bëjmë një film-dokumentar rreth jetës dhe veprës artistike të Anitës. Është një projekt i madh dhe i rëndësishëm. Në këtë dokumentar “koka” e filmit dokumentar shqiptar zoti Kujtim Gjonaj do të përjetësojë në pelikul ato çaste të bukura dhe emocionale të jetës artistike të Anitës. Gjithashtu në sirtarin e tavolinës sime është një projekt për një libër të ardhshëm rreth jetës dhe veprës së saj.

Dhe së fundmi, cili është kujtimi më i bukur që ruani nga Anita?

Kam shumë kujtime të bukura me motrën dhe artisten time të dashur, por do të kujtoj këtu vetëm disa mbresa nga momentet e takimit pas 9 vjetësh larg njëri-tjetrit. Kur Anita erdhi në Tiranë atë ditë të nxehtë korriku të vitit 2004. E prita në aeroportin e Rinasit dhe një policë kur mori vesh që po prisja Anitën më lejoi të futem brenda në aeroport. Anita po merrte valixhet dhe unë e kapa nga supet dhe sot e kësaj dite i ndjej ata lot të nxehtë malli, që ranë në supin tim dhe ato ngashërimet e saj. E putha motrën time në ballë dhe ashtu për dore kemi dalë nga aeroporti. Si ndjenja të pa përshkueshme vinë ato ndjenja malli që ajo kishte për çdo gjë që e rrethonte në mendjen time. Ishte shumë e lumtur dhe ishte rilindur që ndodhej në Shqipëri. Nuk ecte, por fluturonte. Zemra e saj ishte mbushur me dashuri dhe mirënjohje për këtë vend që ajo e deshi aq shumë. Ishte si në ëndërr. Fytyra i rrezatonte dhe shpirti ishte qetësuar nga malli dhe dhimbja e 9 viteve largesë. Kështu ka mbetur Anita në kujtesën dhe në mendjen time e qeshur, e lumtur, bujare dhe me atë rreze hyjnore që i përshkonte fytyrën.

Si ka qenë ecuria artistike e Anitës, para dhe pas viteve ‘90? Karriera e Anitës ndahet në dy periudha. Periudha e parë, fundi i viteve ’80 dhe fillimi i viteve ‘90, ku Anita me potencialin interpretues theu prangat dhe kanunet, që mbanin akoma muzikën shqiptare të asaj periudhe transitore, që po kalonte vendi dhe muzika jonë e bukur shqiptare, mundi ta merrte me hap mё të avancuar plejadën e këngëtarëve, drejt një kohe të re dhe moderne në muzikën shqiptare. Periudha e dytë në karrierën e Anitës i takon jetës artistike në Amerikë. Si një natyrë plot jetë Anita kërkonte disa nota më të forta, një muzikë që do të kishte më tepër gjallëri. Eksperienca e gjatë, si dhe pjekuria artistike, të gërshetuara me talentin e saj krijues, bëri që Anita të paraqitet para publikut si kantautore. E përse jo, ajo kishte një koncept të plotë për këngën dhe muzikën, të cilin jo vetëm e ndiente, por edhe e zotëronte plotësisht. Njihte çdo parametër të këngës, në harmoni dhe në ekzekutim. Anita gjithashtu ishte shumë e apasionuar në poezi, gjë e cila i dha mundësi të krijonte vetë të gjitha tekstet e këngëve të kësaj periudhe. Tre vitet e fundit Anita po punonte në gërshetimin e dy rrymave muzikore, muzikës shqiptare dhe muzikës pop-amerikane.