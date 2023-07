Lajm i keq për të gjitha vajzat! Meshkujt do iu tradhtojnë gjithmonë, ja arsyeja

Këto fakte për tradhtinë deri tani nuk i keni ditur, e po tani duhet patjetër t’i mësoni. Mashtruesit mund të kenë lidhje të lumtur bashkëshortoreNuk është e vërtetë vetëm që ata të cilët tradhtojnë kanë në lidhje të palumtura. Një hulumtim ka zbuluar se si kjo nuk mund të jetë patjetër e vërtetë. Mirëpo akoma është mister përse veprojnë kështu. Sepse munden?

Tradhtarët pothuajse gjithmonë tradhtojnë me dikë që e njohin85 për qind e tradhtarëve mashtrojnë me kolegët dhe me miqtë, ndërkaq atë që kalojnë një pjesë të kohës bashkë, bisedojnë dhe përkrahin njëri-tjetrin, ka raste të mjaftueshme me këtë vendim, transmeton Telegrafi.

Edhe femrat tradhtojnëEdhe pse meshkujt janë ata të cilët tradhtojnë më shpesh, pra nuk është e vërtetë që femrat nuk tradhtojnë. Mirëpo, ato më së shpeshti i tradhtojnë emocionalisht, gjë që është më shumë dhembshme sesa tradhtia fizike.

Tradhtia nuk bëhet spontanisht. Tradhtia nuk ndodh vetëm rastësisht, pa marrë parasysh se si thonë tradhtarët. Ata që tradhtojnë planifikojnë shumë derisa marrin vendimin.

Tradhtarët i bren ndërgjegjjaPa marrë parasysh shkaqet e tradhtisë, kur tradhtarët lënë egon e tyre anash dhe mendojnë për atë që kanë bërë, jo rrallë ndihen keq dhe i bren ndërgjegjja për tradhtinë e bërë. Kush tradhton njëherë… … sërish do të tradhtojë – në të shumtën e rasteve është kështu.

Nuk është faji ytEdhe ky është reaksion krejtësisht normal, për ç’shkak nuk duhet të nevrikosesh. Mirëpo është me rëndësi që të dish se nuk është gabimi yt dhe mos lejo kurrë që ai të të bindë ndryshe. Ajo ka qenë ekskluzivisht zgjedhje e tij.