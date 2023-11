Jul Deda bën pozën që e ka çdo burrë në dasmë

Aktori i humorit Julian Deda ka publikuar një foto ku tregon se mashkull e ka një foto si ajo që ka realizuar ai kur është në dasëm.

Foto e burrit ne dasem.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Çdo burre normal e ka nje foto te tille, te cilen e ka shkrepur te pakten nje here ne jete.

Eshte tipike. I ulur prej me shume se tre oresh te e njejta karrige. Kemisha ka filluar te rrudhet dhe madje eshte hequr kollarja. Kopsat e saj jane zberthyer deri afer barkut te kercyer pak nga te ngrenat. Menget e kemishes jane te kthyera deri te berrylat. Shikimi pak i paqarte per shkak te kalimit nga dopio e trete tek e katerta. Por ajo qe eshte me tipikja ne keto raste, eshte ai krahu i majte i mbeshtetur tek mbeshtetesja e karriges tende dhe pellmba e te njejtes dore, qe sipas muzikes ne sfond, godet ndjeshem mbeshtetesen e karriges se tjetrit qe ke afer.

Çdo burre e ka nje foto te tille. Kush e mohon, genjen,”-shkruan Juli në Instagram.