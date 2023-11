Belgjikë- Arrestohen dy vëllezër pas një operacioni anti-terrorist

Vihen në pranga nga autoritetet belge dy vëllezër të quajtur Nuredin dhe Hamza pasi dyshohet se po planifikonin që të ekzekutonin një sulm terrorist. Lajmi është përcjellë nga prokuroria e Belgjikës, e cila njoftoi se ka prova të arsyeshme që i lidhin vëllezërit me një skenar sulmi. Njësitë speciale bastisën edhe shtëpitë e të dyshuarve por nuk gjetën armë ose lëndë shpërthyese.

Autoritetet belge kanë vënë në pranga dy vëllezër të cilët dyshohet se po planifikikonin që të ekzekutonin sulme terroriste, pas një operacioni të zhvilluar në rajonin Mons. Mësohet se Prokuroria ka bërë të ditur edhe emrat e të dyshuarve, të cilët janë Nurendin dhe Hamza. Ata kanë njoftuar se shkronja e parë e mbiemrit të tyre është H, por nuk hanë pranuar që të japin më shumë detaje rreth identitetit të tyre. Gjatë orëve të ardhshme, gjykata belge pasi të shqyrtojë provat e hetuesve do të vendosë nëse personat në fjalë do të qëndrojnë nën masën e arrestit me burg apo do të hetohen në gjëndje të lirë.

Belgjika vijon të mbetet në masa të rrepta sigurie, pas sulmeve të 22 marsit. Në rrugët dhe sheshet kryesore të qyteteve janë vendosur policë dhe ushtarë të shumtë të cilët patrullojnë vazhdimisht. Aktualisht vendi është në nivelin tre të sigurisë, ku katra është edhe më i larti. Përgjatë muajve të fundit, autoritetet kanë kryer operacione të shumta duke vendosur në pranga persona që paraqesin rrezikshmëri.