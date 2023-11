Emocionuese! 7-vjeçarja letër Cameron: Jam e mërzitur që ju e latë punën!

Një vogëlushe 7 vjeçe i ka dërguar një letër ish-kryeministrit britanik David Cameron.

Charlotte McLella në letër shpreh keqardhjen për dorëheqjen e tij.

Pasi i ka treguar së ëmës ajo e ka përgatitur vogëlushen se ndoshta nuk mund të kishte një përgjigje.

Por, ish-kryeministri e ka befasuar vogëlushen duke i kthyer përgjigje asaj.

Letra e vogëlushes:

I dashur, David Cameron. Unë jam 7 vjeçe. Jam shumë e mërzitur që ju latë punën, pasi do jesh kryeministri që unë ka dashur gjithmonë. Shpresoj që të keni një jetë të mirë. Do t’ju shoh gjithmonë si liderin tim. Do më mungosh si kryeministër. Nga Charlotte McLellan. Ju nuk më njihni mua, por unë ju njoh juve.