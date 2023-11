Qeveria miraton ligjin e arsimit të lartë, Nikolla: Model i ri financimi

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave sot është miratuar ligji për arsimin e lartë. Ka qenë ministrja e Arsimit Lindita Nikolla e cila në një dalje për mediat nga Kryeministria ka prezantuar këtë ligj, i cili sipas saj është i përqëndruar kryesisht te financimi.

Lindita Nikolla tha se ligji ndryshon skemën e financimit, duke future modelin modern, çka do të thotë se financimi do të bëhet mbi bazën e performancës dhe shteti do të jetë financuesi më i madh.

“Ligji i ri për arsimin e lartë është një pr.ligji që sjell ndryshime në frymën e masave të ndërmarra deri më tani. Koha e universiteteve që bëjnë gjoja sikur bëjnë mësim ka marrë fund. Nga ky ligj përfitojnë studentët duke i dhënë besim prindërve se koha dhe financa do tja vlejë.

Ligji i ri ndryshon skemën e financimiet duke futur modelin modern të financimit me bazë përformancën, ku shteti do të jetë financuesi më i madh i arsimit të lartë. Por këto financa, taksa të qytetarëvë duhet të prodhojnë maksimumin e vlerës dhe një skemë moderne financimi që priret nga performance e universiteteve tona do t’i shtyjë ato të modernizohen, të përmirësojnë shërbimin, të gjenerojnë kërkimin shkenco etj. Në thelb do të prodhojë një arsim të lartë më cilësor. Ky ligj e ben më të drejtë financimin publik për studentin duke iu gjendur më pranë studentëve në nevojë duke krijuar një fond bursash për të gjithë kategoritë për pamundësi financiare, fond të posacësh bursash për ata që ndjekin degët me prioritet kombëtar dhe mbështet ekselentët.

Pr/ligji rrit ndjeshëm autonominë universitare, iu japim mundësinë universiteteve për të promovuar vetë stafin akademik. Ligji i ri modernizon qeverisjen e brendshme universitare dhe mbështet punën e senatit me një punë administrative. Rrisim cilësinë akademike dhe rrisim cilësinë e administrimit", tha ministrja Nikolla.