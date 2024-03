Aksidenti tragjik në Gjirokastër, arrestohen 2 shoferët, ja emrat

Një ditë pas aksidentit fatal me tre viktima, policia ka arrestuar drejtuesit e mjeteve që u përfshinë në këtë ngjarje. Hasan Dedaj, 58 vjeç dhe Irfan Hasani, 31 vjeç. Ngjarja e rëndë ndodhi dje në mesditë në kthesën e Mashkullorës, në aksin nacional Gjirokastër­-Tepelenë. Përplasja e mjeteve ka qenë tepër e fortë ku për pasojë vdiqën 3 persona dhe 9 të tjerë u lënduan.

Furgoni me targa AA760LI, vinte nga jugu, ndërsa automjeti tjetër tip Nissan, me targa zvicerane ZH75095, me shtetas kosovarë në bord, po shkonte për pushime drejt jugut.

Në furgon ndodheshin 8 persona, të afërm mes tyre, të cilët po ktheheshin në Tiranë, pas pushimeve në Sarandë. Ndërsa në mjetin me targa zvicerane ndodheshin 4 të tjerë. Të paktën këto kanë qenë konfirmimet nga burime, nisur nga identiteti dhe dëshmitë e pakta që kanë mundur të marrin nga personat e lënduar më lehtë.

Si pasojë e kësaj përplasjeje ka humbur jetën Albana Hasani, 38 vjeçe, nga Fieri e banuese në Tiranë, efektive e Policisë së Shtetit.

Ajo udhëtonte në furgonin e drejtuar nga bashkëshorti i saj, Hasan Dedja, ndërsa në krahë mbante fëmijën disa muajsh, Dorjenin.

Mësohet se nëna ka gjetur vdekjen në vend, ndërsa fëmija ka humbur jetën gjatë transportimit për në spitalin e Gjirokastrës.

Pak çaste më vonë ndërroi jetë dhe fëmija 2­vjeçar me origjinë nga Prishtina, Luan Hasanaj. Leombra dhe Irfan Hasanaj, si dhe fëmija 10­ vjeçar, Ened Gjylo janë në Tiranë në gjendje të rëndë.