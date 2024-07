Modelja shqiptare poza të nxehta për “Marie Claire”

Modelja shqiptare me origjinë që jeton në Zvicër, Heidi Lushtaku, është bërë shumë e kërkuar nga kompanitë e ndryshme europiane dhe ato zvicerane.

Ka vetëm pak kohë që ka nënshkruar një kontratë 5 vjeçare me klinikën e bukurisë “Clinic Lemanic International”. Vajza nga Vushtria e Kosovës është bërë e njohur për publikun shqiptar kur ajo u shfaq si konkurente e ‘Dancing with the Stars Albania’.

Së fundi ajo është shfaqur edhe në numrin e fundit të revistës së mirënjohur botërore, Marie Claire.