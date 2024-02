Ledri Vula nuk ndalet! Nesër publikon një tjetër këngë me reperin 2po2

‘E premte’ quhet kënga më e re që do t’i shtohet skenës muzikore shqipe.

Express me burime të afërta me Ledrin, ka mësuar se ky projekt muzikor do të jetë duet mes 2po2 dhe Ledrit.

Po ashtu, burime të njëjta kanë bërë të ditur se kjo këngë vjen pikërisht nesër, me 10 korrik, ditën kur Ledri dhe 2po2 festojnë ditëlindjen e tyre, prandaj është vendosur kjo datë e tillë.

E se çka do na sjellin ata, presim të shohim nesër.