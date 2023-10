Francë, një foshnje mes pengjeve, rrëmbyesi: Lironi vëllezërit, ndryshe i vras të gjithë

Prej50 orësh Franca është përfshirë nga makthi i pengjeve dhe vrasjeve pas sulmeve terroriste qe tronditen Parisin. Policia ka rrethuar dy vellëzerit e dyshuar si autorë të masakrës së ndodhur ne zyrat e revistes 'Charlie Hebdo', por një tjetër pengmarrje ka ndodhur rreth orës 13:00 në lindje të Parisit.

Një person i armatosur ka qëlluar në ajër me armë, ndërsa ka hyrë në një dyqan të vogël ushqimesh i frekuentuar nga hebrej, duke marrë peng gjashtë persona.Fillimisht u fol edhe për dy persona të vdekur, por ky lajm u mohua nga policia pariziene.

Policia bën të ditur se autor i kësaj pengmarrje dyshohet se është 32-vjeçari Amedy Coulibaly, i dyshuar po ashtu si autor i vrasjes së një oficerje dhe plagosjes së koleges së saj mëngjesin e të enjtes, po në Paris.

Mes pengjeve dyshohet se ndodhet është edhe një foshnje 6-muajshe. "Eshtë katastrofë! Mbesa ime Sarah ndodhet në atë dyqan, së bashku me beben e saj Noah, 6 muajsh", thotë një grua per mediat vendase.

Reporteret e pranishëm në vendngjarje thonë se kanë parë një grua të transportohet me urgjencë jashtë ndërtesës ku po zhvillohet pengmarrja.

Gazeta franceze "Le Figaro" , e cila citon burime policore, bën me dije se Coulibaly i ka kërkuar forcave speciale që të lirojnë nga rrethimi vëllezërit Kouachi dhe të mos bëjnë asnjë lëvizje të pamenduar, ndryshe ai kërcënon se të gjithë pengjet do të vriten. Coulibaly, përpara se të mbyllej në dyqan me zë të lartë thirriti: Ju e dini shumë mirë kush jam unë! Policia thotë se 32-vjecari është i pajisur edhe me eksploziv.

Parisi ndodhet në masa tepër të forta sigurie. Prefektura e Parisit ka urdhëruar mbylljen e të gjithë dyqaneve me pronësi apo të frekuentuar nga hebrej. Zona ku aktualisht po mbahen peng 6 persona është e blinduar. Nxënësit janë të mbyllur nëpër shkolla. I gjithë Parisi është në alarm, madje janë zbrazur nga njerëzit edhe pikat turistike.