Referendumi Brexit, goditja më e madhe për BE-në që nga themelimi

Rezultatet e referendumit britanik tregojnë se Britania e Madhe ka votuar në favor të daljes nga Bashkimi Evropian, njoftojnë mediat britanike. .

Në bazë të rezultatit afro 52 për qind e britanikëve kanë votuar për dalje dhe 48 për qind për mbetjen e Britanisë në BE.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Referendumi historik i Britanisë së Madhe me rezultatin për daljen e saj nga BE-ja do të jetë goditja më e madhe për Unionin që prej themelit të saj dhe do të hap edhe cështje të tjera në mesin e anëtareve të tjera të projektit evropian.

Paundi britanik ra më shumë se 9 për qind, një record i rënies në nivelin më të ulët që prej vitit 1985, që tregon se tregu ka patur frikë se një vendim i këtillë i britanikëve do të ketë pasoja të rënda edhe politike edhe ekonomike për vendin.

Nigel Farage, udhëheqësi i Lëvizjes për pavarësinë e Britanisë së Madhe ka deklaruar fitoren në referendum dhe e ka cilësuar 23 qershorin si “ditën e pavarësisë” së Britanisë së Madhe.

Ai i bëri thirrje kryeministrit David Cameron që menjëherë të jap dorëheqje.

Një këshilltar i kryeministrit Cameron tha se Britania e Madhe tani ndodhet në një “territor të pashënuar”.

Shumica e qyteteve në Anglinë verilindore votoi për dalje ndërkohë që Skocia dhe Irlanda Veriore votuan për mbetje.

Londra e përkrahu fuqishëm mbetjen në BE.

Në referendum morën pjesë, përkundër motit të lig, mbi 72 për qind e votuese nga 46.5 milionë votues.(RFE)