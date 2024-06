Parashikimi i motit për ditën e sotme, 24 qershor 2016

Gjate dites se premte, 24 qershor 2016, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me kthjellime e vranësira kalimtare në mesditë dhe pasdite.

Shikimi 8km-15km me mjegullinë lokale. Era do te jete me drejtim Veri-Verilindje 1-12m/sek. Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0.8metër. Temperaturat e rritje në vlerat maksimale.

Temperaturat parashikohen te jene:

Vendet malore 20/35

Vendet e ulta 20/38

Vendet bregdetare 21/36