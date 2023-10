Përplasen dy makina në Piza të Italisë, plagoset rëndë 4-vjecari shqiptar

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur sot në afërsi të komunës Cascina në provincën e Pizas Itali, ku për pasojë ka mbetur i plagosur rëndë një vogëlush 4-vjeçar me origjinë shqiptare.

Makina me të cilën ata po udhëtonin është përplasur me një automjet tjetër i drejtuar nga një shtetase italiane. Gjendja kritike e vogëlushit ka detyruar transportimin me helikopter të tij në spitalin pediatrik “Meyer” të Firences.

Të plagosura nga ky aksident kanë mbetur gjithashtu dhe nëna e vogëlushit si dhe drejtuesja e automjetit tjetër me të cilin është përplasur.