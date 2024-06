Nëna ka dy muaj që ka vdekur, Beqaj e pyet me sms për cilësinë shërbimit në spital

Felix Bilani, fotograf i njohur ne Shqiperi ka postuar në profilin e tij në FB një mesazh që i ka ardhur nga Ministria e Shëndetësisë, në emër të vetë ministrit Ilir Beqja.

Mesazhi ne emer te ministrit, i kërkonte nënës së Bilanit që të vlerësonte cilësinë e shërbimit në spitalin ku ajo ka qenë e shtruar. Por në fakt nëna e fotografit, siç edhe ai thotë, ka dy muaj që ka ndërruar jetë.

REAGIMI I PLOTE I BILANIT

Papergjegjmeria e Ilir Beqes ne keto lloj dacibaosh eshte e frikshme ……..e para Nena ime ka 2 muaj e gjysem qe ka nderruar jete. Dhe ketu ku ardhur ky mesazh eshte numri im dhe une quhem Felix Bilani. Me kete gje treguat thjesht qe jeni bere zyre funerali dhe asgje me teper. Por meqe je cun trendy po te them nja dy gjera per sherbin tend…..1 urgjenca e tiranes eshte 0 ndersa mjeket jane asa…

Nje drejtorese qe u thote kirurgeve ne mbledhje qe edhe une po te lexoj operoj tregon sa i pergjegjshem je

Ne qendren qe ti e quan spitalore akoma perdoret analgine gje qe eshte e ndaluar ne pothuajse te gjitha vendet e botes

Ilacet qe ti tenderon jane te dhjera sepse nuk bejne asnje efekt

Vec termit kabul qsut nuk ka emer tjeter

Mjeket paguajne cdo dite parkimin qe ti ke dhene me koncesion

Ne sallat e operacionit nuk ke as penje dhe as kapese per te mbyllur plaget dhe kur ne i blejme vete histerizmi i njerezve qe ti ke vene aty e quan korrupsion.

Tani nja dy fjale te thjeshta ……meqe nje gafe e tille per mua eshte skandal …..tani nese nuk e ke harruar, ti e di qe une kam nje kariere goxha te mire ne media edhe pse nuk punoj me ne to. Por te premtoj qe do kthehem dhe do merem vetem me qsut dhe min e shendetesise te premtoj.

Felix Bilani 22.06.2016