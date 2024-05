“Të shtënat me armë ndodhën në hotelin e deputetit Sadri Abazi”!

Rreth orës 10:30 një person mbeti i plagosur nga të shtënat me armë në një kompleks në Kavajë.

I plagosuri u dërgua në spital, ndërsa shkak i ngjarjes ka qenë një konflikt mes autorit dhe të plagosurit, të cilët kanë qenë bashkë në tavolinë në lokalin e kompleksit.

Ish-Kryeministri Sali Berisha shkruan se ky kompleks është në pronësi të deputetit të Partisë Socialiste Sadri Abazi.

Denoncimi në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Qytetari dixhital informon:

Qellohet me arme ne hotelin e deputetit Sadri Abazi tek shkembi i Kavajes! sb

“Pershendetje sapo jan qelluar me arm ne hotelin e sadri abazit ne afersi te shkembit te kavajes aty ndodhet dhe kombetarja e volejbollit te femrave dhe kan shpetuar per qime ju a thash per informacion sepse lajmet nuk e japin ngjarja ka mdodhur rreth ores 10 tani”.