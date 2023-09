Rike Roçi: Ja kush më propozoi për martesë në stadium

Dy bukuroshet shqiptare bën “namin” në rrjetet sociale thuajse në të gjithë botën pasi u panë në tribunën e stadiumit e ‘Velodromit’ në Marsejë.

Biondja Rike Roci, e cila është e njohur nga pjesëmarrja e saj në BIG BROTHER 6, ka rrëfyer për Sport BILD se një tifoz i ka propozuar martesë në stadiumin ku u zhvillua ndeshja Shqipëri – Francë.

“Kemi hasur edhe në situata te çmendura, jo të zakonshme. Në stadium një fans bile me pyeti nëse do të martohesha me të! Mirëpo unë nuk kam pranuar(qesh me zë)”, ka thënë Roci në një intervistë për Bild.