Doni orgazmë të sigurt, ja si të veproni!

Hidhuni në aksion dhe të jeni të sigurta, nëse i praktikoni këto këshilla, kënaqësia do të jetë më shumë se e mrekullueshme!

Lexoni se cilën pozitë duhet të zgjidhni për bërje më të këndshme dhe më kualitative të dashurisë, duke pasur parasysh gjithnjë atë që dëshironi ta arrini, transmeton Telegrafi.

Pozita më e mirë për të mbetur shtatzënëËshtë e vërtetë që, së paku nga ana teorike, mund të mbeteni shtatzënë në cilëndo qoftë pozitë seksuale dhe pozita kurrë nuk bën të jetë e vetmja “mbrojtje” të cilën e përdorni që të pengoni shtatzëninë e padëshiruar. Nga ana tjetër, nëse kërkoni pozitën në të cilën do të keni shansin më të madh të mbeteni shtatzënë, pra, ajo është pozita klasike misionare (mashkulli sipër) duke e plotësuar me të ashtuquajturën “pjerrësi kombliku”, përkatësisht lëvizja e komblikut nga poshtë lart. Vënia e jastëkut nën prapanicë do t’ju ndihmojnë të ngrini komblikun, gjë që do t’u mundësojë “notarëve” të saj që më lehtë të arrijnë te vezoret tuaja. Gjithashtu, mos harroni edhe orgazmën tuaj, duke pasur parasysh që ajo shton shansin që të mbeteni shtatzënë.

Pozita më e mirë për arritje vetëbesimiNë qoftë se keni probleme me vetëbesimin gjatë momenteve intime apo ndonjëra pjesë e trupit tënd është shkas i turpërimit dhe i frustrimit, ilaçi më i mirë për të gjendet vetëm në një mënyrë – ju të jini sipër. Ndërmarrja e iniciativës dhe e kontrollit nga ana juaj do të jetë jashtëzakonisht seksi për mashkullin tuaj. Fakti se ju pikërisht e merrni nën kontroll situatën do t’ju bëhet burimi kryesor i vetëbesimit. Mos u frikësoni të provoni pozita të ndryshme – natyrisht vetëm ato me të cilat ju udhëhiqni lojën.

Pozita më e mirë për kënaqje maksimale të femrësVajza, lexojeni mirë këtë tekst. Në të vërtetë, nëse duhet t’u besojmë ekspertëve të këtyre gjërave, pozita më e mirë për kënaqje maksimale të femrës është ajo të cilën me siguri kurrë nuk e keni provuar dhe e cila quhet “bashkim kojital”. Pozita e këtillë është pikërisht variacioni i pozitës misionare klasike dhe është njëra nga pozitat e rralla për të cilat ekziston dëshmi shkencore që, nëse bëhet drejt, i mundëson femrës të përjetojë orgazëm vagjinal gjatë bërjes seks. Bëhet në atë mënyrë që mashkulli “rrëshqet” me krahë para tuajave, ndërkaq marifeti është në atë që më shumë të fërkoni dhe të shtrëngoni rajonet e komblikut, më pak bëni “futjen” klasike seksuale. Mënyra e këtillë siguron stimulimin më të madh të klitiorisit, për ç’arsye shumë femra në këtë mënyrë mund të përjetojnë orgazmën.

Pozita më e mirë, në qoftë se ejakuloni para koheMashkulli ulet në skaj të krevatit me shputa në dysheme. Femra mbështjell duart përreth qafës së tij, ndërkaq këmbët përreth belit të tij. Në këtë pozitë pothuajse nuk ka fërkime, ndërkaq partnerët me lëvizje të kërdhokullave përcaktojnë ritmin. Kjo pozitë është shumë e këndshme për femrën, sepse në këtë pozitë i shtrëngon pikat e ndjeshme të vagjinës dhe e stimulon pikën G. Në anën tjetër, kjo pozitë mashkullin nuk e stimulon shumë. Përqafimi fytyrë më fytyrë ia mundëson t’ju puthë dhe t’ju përkëdhelë, andaj ia largon vëmendjen nga penisi. Në këtë pozitë ejakulimi gjithmonë është më i vonshëm.

Pozita më e mirë që të mos ndieni dhembjeNë qoftë se gjatë marrëdhënies intime shfaqet dhembja, zgjidhje mund të jetë përdorimi i lubrifikantëve si edhe ajo që ju gjithmonë të jini sipër, në mënyrë që të mund ta kontrolloni situatën.

Pozita më e mirë, në qoftë se është i talentuarNë të vërtetë, shpesh flitet që madhësia e penisit nuk është e rëndësishme, por ekskluzivisht ajo që mashkulli di të bëjë. Me vërtetësinë e këtij konstatimi me këtë rast nuk do të merremi, mirëpo gjithsesi mund të pajtohemi që vërtet është me rëndësi se sa mirë mashkulli “e përdor” penisin e vet, posaçërisht kur penisi i tij është i përmasave dhe vëllimit të madh. Prandaj, e vetmja pozitë më e mirë për rastin e këtillë kur mashkulli shtrihet në krah (anash), ndërkaq femra shtrihet në pozitë më të pjerrët se ai, me këmbë të hapura të cilat duhet të kapin trupin e tij. Kjo pozitë, edhe pse është e pazakonshme, ia mundëson femrës që të kontrollojë se sa “thellë” e dëshiron të depërtojë mashkullin, dhe njëkohësisht të mos ia prish kënaqësinë as vetes as atij.

Pozita më e mirë, në qoftë se e ka penisin të vogëlAbsolutisht pozita më e mirë për këtë është në të cilën do të jeni ju sipër, mirëpo me një dallim të rëndësishëm nga pozitat klasike. Në të vërtetë, efektin më të mirë do ta arrini nëse “silleni” në të, në vend që të lëvizni lart poshtë, duke pasur parasysh që rrezikoni që të rrëshqasë (të dalë) nga vagjina, e me atë rast të lëndoni mashkullin. Edhe pozita misionare është e mirë, posaçërisht ajo kur mbani këmbët tuaja mbi krahët e tij. Kjo pozitë do të mundësojë penetrim më të thellë.