De Biasi: Ja cfarë duhet të bëjë kombëtarja për fitore me Rumaninë

Trajneri i përfaqësueses shqiptare, Giani De Biasi, ka pranuar se për të fituar përballë Rumanisë duhet një ndeshje perfekte. “Mendoj se në këtë turne djemtë kanë bërë gjëra shumë të mira, kemi paguar në mënyrë të rëndësishme budallallëqe të vogla që i paguajnë thuajse të gjitha skuadrat.

Por mendoj se ne në ato momente nuk kemi qenë me fat në mospësimin e golit. Nga ana tjetër, në rastet kur kemi pasur mundësinë për të bërë gol, nuk kemi pasur qetësinë për të realizuar atë që kemi ndërtuar.

U kam thënë djemve se nëse duam te kemi një histori të hapur me këtë turne, duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi që na jepet dhe duhet të kemi shumë kujdes në fazën mbrojtëse pasi ata janë të aftë në goditjet standarde, kanë futbollistë fizikisht të aftë. Duhet të jemi të vëmendshëm. Jemi të përgatitur për ndeshjen që kemi përpara. Duhet të bëjmë ndeshjen perfekte”, theksoi ai në konferencë për shtyp, citon panoramasport.

“Ndeshja me Rumaninë është më e rëndësishma, do mundohemi ta fitojmë. Duhet të shënojmë dhe të mos pësojmë,” tha me tej De Biasi, duke shtuar se kombetarja ka pesuar gola nga gabimet e saj, por nga keto gabime e mangesi ka nxjerre edhe mesime.