Tjetër aksident i frikshëm në Kamëz, dy persona mbeten të plagosur

Një tjetër aksident i frikshëm ka ndodhur mbrëmjen e të shtunës në zonën e Kamzës, ku janë plagosur dy persona.

Policia konfirmoi se në Kamëz në afërsi të një karburanti ka ndodhur një përplasje mjetesh, njëri nga të cilët është përmbysur.

Mjeti tip Alfa Romeo, me drejtues shtetasin E. M. është përplasur me mjetin tip Mercedes Benz me drejtues mjeti shtetasin B. D., të cilët në momentet e para janë dërguar në S.Q.U. jashtë rrezikut për jetën, për një kontroll mjeksor, tha policia.

Sipas saj, në vendin e ngjarjes punonjësit e policisë rrugore po kryejnë veprimet proceduriale.