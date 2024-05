Kombëtarja shqiptare surprizë De Biasit për ditëlindje

Trajneri i Kombëtares shqiptare Giani De Biasi ka pasur dje ditelindjen.

Kjo feste per te perkoi me kohen e qendrimit ne FRance ne regjim grumbullimi te kombetares e cila po merr pjese ne kampionatin Europian.

Por perkunder ketij fakti, stafi i kombetares dhe FSHF i kane rezervuar De Biasit nje surprize te bukur ne 60-vjetorin e tij.

Kombetarja feston ditëlindjen e trajnerit Gianni De Biasi- thuhet ne nje postim ne faqen zyrtare te trajnerit ku jane bere publike edhe fotot.

Kur eshte pyetur se kush do te ishte dhurata me e mire per dielindjen e tij ne fakt De Biasi ka thene se do kishte qene kualifikimi i skuadres ne fazen tjeter te Euro 2016 apo barazimi me Francen./lajmifundit.al