Basha: Kryeministri mburret se ka shpikur dele. Rama: Ah, po, problemi është ku i gjeta

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për propagandë me ndihmat ndaj familjeve të përmbytura në Fier dhe në Vlorë.

“Kjo qeveri dhe ky kryeministër i mbajti mbyllur të gjithë rrubinetat që hapen në raste të tilla për të mbështetur njerëzit në fatkeqësi. Këta i rrisin dhe i mbledhin taksat duke thënë “jemi shteti”, “jemi qeveria”, por kur vjen puna për të ndihmuar të përmbyturit sillen sikur nuk janë qeveria, sikur nuk janë struktura e një shteti që e ka për detyrë t’u vijë në ndihmë, por një organizatë e keqe joqeveritare që gjithçka e bën për propagandë, për t’u dukur”, tha Bashan ë mbledhjen e grupit të PD.

“T’i gëzojnë delet, t’i gëzojnë frigoriferët dhe lavatriçet ata që po i marrin për të zevendësuar të mbyturat e të prishurat nga vërshimi. Ne kemi bërë thirrje për solidaritet, vetë kemi dhënë e po japim shembullin tonë me njerëzit tanë. Por, kur bën sikur po i jep kryeministri, duhet të ketë trasparencë për publikun. Kush i ka dhënë, kush po i jep? T’i jemi mirënjohës atij që i jep dhe ta dimë të gjithë se po i jep me zemër.

Një kryeministër normal nuk e fsheh autorësinë e sipërmarrësve që ofrojnë ndihma, nuk hiqet sikur ka shpikur dele apo lavatriçe duke fërkuar mollëzat e gishtave. Ndihmat regjistrohen, ndihmat jepen nga subjektet, ndihmat u jepen banorëve, dhe jo kryeministrit. E kundërta ka ndodhur me shfaqjet televizive të dhurimit të ndihmave që ka organizuar Rama me shpurën e tij. Kjo ngre dyshime për bonuse që mund të kërkojnë nga kryeministri dhe qeveria, këta bamirës anonimë”, theksoi kreu i PD.

Ndërkaq kryeministri Edi Rama, menjëherë ka reaguar. Ah, tani problemi s'eshte me pse s'ka ndihma po ku i gjetem ndihmat per te permbyturit?! Dhe per kete SHQUP-i kerkon llogari!-ka shkruar Rama në faqen e tij zyrtare.