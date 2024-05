Obama reagon për sulmin e ISIS me 50 viktima në SHBA

Presidenti amerikan Barack Obama reagoi me nje deklarate mbi tragjedinë në Orlando ku mese 50 vete u vrane ne nje sulm te dhunshshem ku mbeten edhe mbi 50 persona te plagosur.

“Terrorizmit dhe dhunës, do t'i përgjigjemi me dashuri për njëri-tjetrin. Ne nuk do t'i jepemi frikës dhe as nuk do të kthehemi kundër njëri-tjetrit. Përkundrazi, do të qëndrojmë të bashkuar, si amerikanë, për të mbrojtur njerëzit tanë, vendin tonë, dhe për të vepruar ndaj atyre që na kërcënojnë.”, ka thene Obama.