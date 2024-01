"Euro 2016", ndeshja Gjermani-Ukrainë mbyllet 2-0

Ka perfunduar ndeshja Gjermani-Ukraine me rezultat 2-1, e vlefshme per grupin C te skuadrave pjesemarrese ne kompeticionin Euro 2016.

Skuadra e Joachim low ka shenuar dy gola, pas tij te Mustafit ne pjesen e pare ka qene Schweinsteiger qe ka dyfishuar rezultatin ne minuten e fundit te ndeshjes.

Vazhdon pjesa e dyte e ndeshjes mes Gjermanise dhe Ukraines ne Euro 2016. Gjermanet ruajne avantazhin e arritur pas shenimit te golit nga Shkodran Mustafi ne pjesen e pare.

Shkodran Mustafi GOAL HD - Germany 1-0 Ukraine... by SportsToday

Gjermania kalon ne avantazh me ane te nje goli te shenuar me koke nga Shqiptari Shkodran Mustafi.

Kombëtarja e Gjermanisë fillon paraqitjen e saj Euro 2016 ndaj Ukrainës.

Favorit janë gjermanët, ndërsa ajo që bie në sy është se mbrojtësi shqiptar Shkodran Mustafi luan nga minuta e parë.

Formacioni i Gjermanisë:

Neuer; Howedes, Boateng, Mustafi, Hector; Kroos, Khedira; Müller, Ozil, Draxler; Gotze.

Formacioni i Ukrainës:

Pyatov; Khacheridi, Rakitskiy, Svevchuk, Fedetskiy; Stepanenko, Sydorchuk; Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Zozulya