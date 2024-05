Matura 2015, udhëzimi i ministrisë për zhvillimin e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë një udhëzim për Maturën Shtetërore 2015 dhe pranimin në shkollat e larta publike për shkollat jo profesionale. Sipas këtij udhëzimi lëndët e provimeve të detyruara për të gjithë maturantët do të jenë: Gjuha dhe Letërsia Shqipe, Matematika dhe Gjuha e Huaj.

Lista e gjuhëve të huaja, që do të jepen si provim i detyruar D3, është: anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Gjuha e huaj qe do të jepet provim, do të pasqyrohet në Formularin A1. / A1Z. Kandidatët e vitit të kaluar, që rezultuan mbetës në D3, janë të detyruar ta ri japin këtë provim. Kandidatët e tjerë, që aplikojne rne AlZ, nuk do ta rijapin provimin e detyruar D3.

Maturanti ka të drejtë të zgjedhë 2 lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje pavarësisht nëse I ka zhvilluar ose jo ato.