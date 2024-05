Vajza, kujdes nga ky maniak në Tiranë, mund të përfundoni në faqe porno

Nëse jeni femër, bëni kujdes kur kaloni në rrugë sepse nëse ky maniak ju sheh, ai do ju fotografojë dhe më pas do përfundoni në një site porno! Kjo pa pasur parasysh nëse jeni veshur sportive, apo ekstravagante; nëse jeni adoleshente apo grua në moshë. Ky maniak i fotografon të gjitha femrat që has, në pozicione të ndryshme.

Një djalë e ka denoncuar rastin në fjalë pranë Jetaoshqef, ku kërkon që të merren menjëherë masa nga policia. Ai thotë se ka bërë denoncim, gjithashtu shpreh frikën se në atë site porno mund të gjejë ndonjë nga të afërmet e tij.

Maniaku në fjalë quhet Albion, të paktën më këtë emër është regjistruar në site porno para 1914 ditëve, pra rreth 6-7 viteve më parë. Sipas të dhënave të regjistruara, mosha e tij është 36 vjeç dhe është i gjatë 175 cm, si dhe ka flokë të shkurtra.

Ai ka bërë disa albume me foto nga më të ndryshmet: vajza duke kaluar në rrugë, gra me karrocë fëmijësh duke shëtitur, shitëse, gra në ballkon, nëna në plazh me fëmijet e tyre dhe shumë të tjera, të cilat fatkeqësisht kanë përfunduar në një site porno.

Sigurisht që është e tmerrshme të publikosh foto të femrave në jetën e tyre të përditshme, por më e tmerrshmja është fakti se ky maniak ka publikuar edhe foto të fëmijëve, të cilët kanë qenë të shoqëruar me nënat e tyre.

Më poshtë kemi përmbledhur disa nga këto foto, të cilat për arsye të privatësisë u kemi mbuluar fytyrat. Por, nëse shihni që keni dalë në këtë site, bëni mirë të denonconi maniakun në fjalë.

“Pershendetje! Kam nje denoncim qe sinqerisht ngela pa fjale kur e pashe!!! Sic cdo djale normalisht qe vizitoj websitet pornografike,por nga ajo qe pashe e zbulova kam mbetur me te vertet i shokuar! Ishte nje account me emrin albioni i cili i bente foto prej manjaku femrave ne Tirane,ne rruge ne makine kudo!!!! dhe me e cuditshmja edhe me fytyre! Sapo bera nje denocim tek website Policise online Ju lutem publikoni keto screen shot-et dhe profilin sugjerojani te gjitheve sepse kam mendimin ne mijera foto qe ishte kapur sh vajza ne TIRANE ndodhen aty!!! Ju lutem denoncojeni kete MANJAK ! UNE MENDOJ QE KJO QUHET PERNDJEKJE!!!!!!!!!! KAM MBETUR VERTET I SHOKUAR NGA KETO PAMJE,PO I SHOH TE GJITHA MOS N’A KA DALE NDONJE SHOQE,KUSHURIRE!!!!!NUSE!!!! PUPUPUPU!! KETE ALBUMIN E PASKA TITULLUAR BARBIE GIRL!!! BOOO CFR MANJAKU! KETE ALBUMIN E KA TITULLUAR KOMSHIJA MY NEIGHBOUR!!!! JU LUTEM DENONCOJENI DHE JU TEK POLICIA!!! KY QENKA PERFUNDIMISHT MANJAK STALKING PERVERS!!! DHE GRA ME FEMIJE ME BEN PERSHTYPJE SHUME! NE SHQIPERI JANE TE GJITHA DUKEN NGA TARGAT NGA PLAZHET NGA RRUGET SKA ASNJE JASHTE JANE ORIGJINALE SE DUKEN T BERA ME CCEL NGA BALKONI MESA DUKET SI LARTESI, JANE RRETH 1800 FOTO.” JOQ