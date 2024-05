Tifozi gjerman ka ndërtuar një mozaik shumë të veçantë për Euro 2016, duke e ndërtuar fazën në grupe të turneut me përdorimin e 24000 dominove.

Në videon prej një minute e gjysmë, ai zbulon jo vetëm grupet e aktivitetit, por edhe qytetet ku do të zhvillohen ato. Një mozaik të ngjashëm ai do ta ndërtojë edhe në fazën me eliminim direkt.