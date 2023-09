Katër mënyra ku ndryshojnë femrat dhe meshkujt për çështje parash

Sipas një vëzhgimi të tanishëm nga Prudential Financial, ka ndryshime shumë të mëdha mes femrave dhe meshkujve kur vjen puna te çështjet financiare. Kështu, janë më mirë vajzat apo djemtë në menaxhimin e finanacave? Dhe çfarë mund të mësojë çdo grup nga tjetri? Ja ku është përgjigja, që kur hapet çështja e parave, gratë janë me të vërtetë nga Venusi dhe burrat nga Marsi.

Diferenca #1: Shqetësimet tona financiare

Për gratë, shqetësimi kryesor është për faturat e shtëpisë, duke përfshirë borxhet e kartës së kreditit, hipoteka, dhe kreditë e studimeve.

Për burrat, faturat e shtëpisë nuk renditeshin në shqetësimet e tyre kryesore. Shqetësimi kryesor ekonomik i tyre është ekonomia në total dhe problemet e gjendjes financiare në vend.

Gratë ndoshta janë më shumë të shqetësuara për financat e shtëpisë sepse ato janë definitivisht në ngarkim të buxhetit familjar. Sipas këtij studimi, 95% e grave aktivisht ndihmojnë në menaxhimin e financave familjare – vetëm ose bashkë me partnerin.

Studimi gjithashtu tregoi se, pëlqejeni ose jo, shumica e grave (53%) tani janë shtyllat e familjes në shtëpitë e tyre.

Diferenca #2: Nivelet tona të sigurisë financiare

Një ndryshim i madh i gjetur në këtë vëzhgim ishte niveli i ndryshimit të sigurisë financiare te gratë dhe te burrat.

Pothuajse gjysma e burrave të vëzhguar – 45% – thanë se ishin të mirë përgatitur për të bërë zgjedhje të zgjuara financiare për të ardhmen. Por vetëm 20% e grave e kishin këtë siguri.

Kjo ndodh sepse gratë e pranuan që nuk dinin rreth shumë produkteve financiare, si aksionet, obligacionet ose fondet e përbashkëta. Kur vjen puna për balancimin e çeqeve dhe ruajtjen e parave, ne e dimë se si ta bëjmë këtë. Por është e qartë që ne duhet të rrisim nivelin tonë të financave përtej vetëm financave bazike.

Diferenca #3: Strategjitë tona të investimit

Çdo planifikues financiar mund t’ju thotë që për të arritur qëllimet tuaja afatgjata – si psh. të paguani për kolegjin e fëmijëve tuaj që të vegjël ose të keni një dalje të rehatshme në pension – ju duhet të dëshironi të investoni gjatë rrugës.

Problemi, për femrat, gjithsesi është se ato nuk e shohin veten si investuse. Gratë më shumë e përshkruajnë veten si “shpëtimtare”, sipas këtij kërkimi. Dhe kur gratë investojnë, ato përgjithësisht tentojnë të bëjnë investime konservative. Gratë nën 35 vjeç, veçanërisht, kishin më shumë të ngjarë ta quanin veten “fillestare”.

Burrat, nga ana tjetër, jo vetëm që investojnë në mënyrë agresive, por ata janë dyfish më shumë se femrat me mendimin se ata e shijojnë “sportin e investimit”. Plus, vetëm 3% e burrave e quajnë veten fillestarë në investim. Leksioni për gratë këtu është ta edukojnë më mirë veten me bursën dhe investimin, dhe gjithashtu të kërkojnë ndihmë – të marrin këshilla të mira financiare nga një profesionist finance i besueshëm.

Diferenca #4: Rrogat tona

Mes 2,000 grave dhe burrave të vëzhguar në studim, mesatarja e rrogës së meshkujve ishte 11% më e lartë se e grave tipike.

Gjithsesi, burrat kanë qënë më shumë të prekur nga humbja e punës. Kështu mes këtyre meshkujve që punojnë, ata mund të sjellin më shumë para se gratë tipike. Por, siç përmendet, gratë janë shtyllat kryesore të shtëpisë në më shumë se gjysmën e shtëpive në SHBA. Dhe kjo ndodh për shkak të jo punësimit ose nën punësimit të burrave.

