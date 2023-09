De Biasi: Ndeshja me Armeninë, më e rëndësishmja në karrierë

Trajneri i Kombëtares, Gianni De Biasi foli në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes eliminatore në "Euro 2016", me Armeninë.

Tekniku ka grumbulluar 28 lojtarë për Armeninë, ku Naser Aliji përfshihet për herë të parë në listën e kombëtares, ndërsa rikthehen Meha, Sadiku, Gashi e Basha. Italiani shpjegon edhe arsyet e këtij vendimi. "I kam ndjekur të gjithë lojtarët gjatë kësaj periudhe. Grupi është forca e kësaj skuadre dhe për këtë arsye të gjithë ndodhen këtu. Të gjithë janë treguar të gatshëm për të dhënë maksimumin për këtë fanellë", ka theksuar De Biasi.

Sa i përket Armenisë, De Biasi nuk e nënvlerëson kundërshtarin. "Është një rival i vështirë. Duhet të luajmë me zgjuarsi dhe të mbështetemi te kualitetet tona. Ata luajnë në grup. Kanë humbur me Danimarkën dhe Portugaline, ndërsa kanëbarazuar me Serbinë. Trajneri i Armenisë ka bërë një punë të mirë", ka theksuar De Biasi.

Në fund De Biasi zbuloi edhe pritshmëritë për këtë përballje. "Nëse fitojmë të dielën do të jem i lumtur. Mund të them që është ndeshja më e rëndësishmne në karrierën time. Them që nuk kënaqem me barazimin por nëse në fund në bazë të lojës, do të ishte pozitive, do të jemi të kënaqur edhe me 1 pikë. Nuk më pëlqen që të nisim festen përpara. Bëni gati veglat e muzikës, rregulloni akordet dhe më pas festoni", ka shtuar De Biasi.