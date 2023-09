Lirimi i vrasësit gabimisht, pezullohet prokurori i Lezhës

Pezullohet nga detyra Prokurori i Lezhës Gjergj Rudi.

Pezullimi i Prokurorit Gjergj Rudi eshte bere diten e sotme me urdhër të kryeprokurorit Adriatik Llalla.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas burimeve zyrtare mesohet se skandali i ndodhr në burgun e Shën Kollit, ku u lirua nje i denuar per vrasje, ka qene shkak per pezullimin e prokurorit nga detyra.

Shuaip Zukaj, shtetas nga Kosova, u lirua nga burgu i Shen Kollit edhe pse ishte i denuar per vrasje dhe duhej ekstraduar ne Kosove.

Per kete ngjarje, u arrestua juristi i burgut te Shen Kollit qe tha se prokuroria ishte pergjegjese per ngaterresen e ndodhur.

I akuzuari per vrasje Shuaip Zukaj pasi perfundoi denimin per plagosjen ne Shqiperi, duhej ekstraduar ne Kosove ku do vuante denimin per vrasje. Por kjo nuk ndodhi pasi i denuari u la i lire.