Befason Jozefina Topalli: Rama e Basha s'kanë pse të takohen!

Ish-kryetarja e Parlamentit, Jozefina Topalli, thotë se zgjidhja e ngërçit të reformës në drejtësi mund të bëhet vetëm në Parlament. Topalli shprehet se dy kryetarët e partive kryesore, PS dhe PD, mund të takohen, por nuk beson se kjo mund të sjellë zgjidhjen.

"Nuk kam parë në vende të tjera që një çështje e tillë të shtrohet në politikë apo media, do të takohen dy kryetarët e partive kryesore apo jo. Në një jetë normale parlamentare ata mund të takohen, por çështjet zgjidhen në Parlament, jo jashtë Parlamentit. Një vend që nuk ka asgjë nga normalja, duke filluar nga qeverisja, listat e deputetëve në Parlament, nga jeta ekonomike me vështirësi të shumëfishuara, sigurisht që kjo përbën lajm, por nuk është një çështje të cilës nuk mund t’i përgjigjem unë. As nuk mendoj se çështjet zgjidhen për shkak se po takohen dy persona. Çështjet zgjidhen kur ka një vullnet të fortë politik për t’i shërbyer vendit dhe interesit publik”, thotë Topalli për mediat pas pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë së NATO-s.