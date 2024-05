Reagimi/ "Rama ka bërë drejtor një person me 8 klasë shkollë e të dënuar për drogë"

Qytetari dixhital i ka sjellë Berishës një denoncim, ku thuhet se drejtori i tensioni të lartë në Veri të Shqipërisë ka vetëm 8 klasë shkollë dhe ka qenë i dënuar në Itali për drogë.

Ja cfarë shkruan Berisha në Facebook:

Qytetari dixhital denoncon:

-Drejtorin e tensionit te larte ne Veri, Sajmir Jaku si njeri me 8 klase shkolle dhe te denuar ne Itali me burg per droge! Miq, per Edvin Kristaq Ramen krimi eshte merite per t'u emeruar ne detyre! sb

"Te rujt zoti z. Berisha u befsh 100 vjec.Jam D.N nga kurbini ing elektrik,ish punonjes i nenstacioneve veriut,ne Mirdite drejtor tensionit larte veri eshte emeruar Saimir Jaku me 8 klase i denuar ne itali me burg per droge. Ky eshte emeruar nga Ndrec Deda kryetar bashkise mirdite i Edvin Rames."

/LajmiFundit.al/