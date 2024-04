Vrasja për sherrin në “Facebook”, familjet u përpoqen por nuk i pajtuan dot të rinjtë

Prokuroria ka mbyllur hetimet për autorin e një vrasjeje të ndodhur më 25 shkurt të këtij viti në Laç dhe ka çuar dosjen në gjykatë. Elgert Cara do të gjykohet për “vrasje në rrethana cilësuese”, ndërsa vrau me armë zjarri bashkëmoshatarin e tij, Ervis Zyba, pas një zënke për shkaqe të rëndomta, zënke që nisi në Facebook. Të dhënat konkrete janë bërë me dije nga vetë prokuroria e ku janë bërë publike edhe detajet e ngjarjes së rëndë që tronditi qytetin e Laçit. Sherri që nuk u ndreq dot as nga familjet e dy palëve përfundoi me të vdekur dhe tre të ndaluar, ku autori i vrasjes pritet të marrë një dënim të rëndë në lidhje me aktin makabër të vrasjes së të njohurit të tij për një sherr tejet banal. Sherri Pak ditë para ngjarjes, ndërmjet autorit dhe viktimës kishte pasur një debat në rrjetin social “Facebook”, i cili më pas ishte agravuar në konflikt fizik ndërmjet tyre në qytetin e Laçit.

Pas kësaj përplasje, kishin ndërhyrë familjet e të dy të rinjve, të cilët kishin qetësuar situatën. Por, dy djemtë nuk e kanë harruar lehtësisht zënkën dhe kanë vijuar të ngacmohen me njëri-tjetrin me fjalë gjatë ditëve në vijim. Mbrëmjen e datës 25 shkurt, viktima Ervis Zyba ka qenë në një lokal nate në Laç, i shoqëruar nga dy miqtë e tij, Xhevair Lika dhe Drilon Leka. Në të njëjtin lokal ka mbërritur pak më vonë edhe i pandehuri Elgert Cara, i shoqëruar nga Dorjan Cara.

Ndërmjet palëve nuk ka pasur konflikt brenda lokalit dhe të parët që janë larguar kanë qenë Elgert dhe Dorjan Cara. Rreth mesnatës, viktima i shoqëruar me miqtë e tij, kanë dalë në parkingun e lokalit për të marrë mjetin me të cilin kishin ardhur. Sapo kanë hipur në makinë, një person i panjohur prej tyre u ka dalë në pjesën anësore të mjetit me pistoletë në dorë, duke iu kërkuar të mos lëviznin. Ndërsa në pjesën e parme të makinës, ka dalë me automatik në dorë Elgert Cara, i cili ka qëlluar disa herë, duke lënë të vdekur në vend Ervis Zybën.

Ndërkohë, miku i Zybës, Xhevair Lita, ka arritur të hidhet në sediljen e pasme të mjetit, duke iu shpëtuar plumbave. Nga ky pozicion, ai ka qëlluar me një pistoletë, të cilën e mbante pa leje, në drejtim të tavanit të makinës, për të trembur agresorët që e kishin rrethuar. Brenda pak çastesh, ndoshta edhe të frikësuar, i pandehuri Elgert Cara dhe ata që e shoqëronin janë larguar me shpejtësi. Po me shpejtësi është larguar nga makina e Xhevair Litës, i cili më pas është rikthyer dhe ka gjetur të qëlluar mikun e tij, Ervis Zyba. E ka marrë menjëherë në makinë për ta dërguar në spital, me shpresën se mund të ishte gjallë.

Zyba mbërriti pa jetë në spital, ndërkohë që po aty u arrestua edhe Lita, i akuzuar për armëmbajtje pa leje. Dy ditë pas ngjarjes u bë e mundur të arrestohej edhe autori kryesor, Elgert Cara, si edhe Dorjan Cara, ky i fundit i akuzuar për përkrahje të autorit të krimit. Në vijim të hetimeve, Prokuroria e Kurbinit akuzon edhe shtetasin Drilon Leka për moskallëzim krimi, pasi, megjithëse ka qenë në dijeni të gjithçkaje që ka ndodhur, nuk e ka raportuar ngjarjen në Polici./Shekulli