Pse numri 666 konsiderohet numri i Djallit?

Në veprën “Apokalipsi” të Gjonit (paragrafi 13, vargu 18) lexojmë: “Kush arrin të kuptojnë numrin e përbindëshit, e më pas numrin e njeriut: numri i tij është 666”. Përbindëshi është Satani, ose Antikrishti, dhe errësira e këtyre rreshtave ndër shekuj ka bërë të mundur interpretimet nga më të çuditshmet.

Në hebraisht shifrat janë treguar me shkronja, të krishterët e parë mendonin se po shihnin në këtë numër një kombinim të shkronjave-shifrave që krijonin emrin “Çezari i Zi”, perandorin i cili ka nisur persekutimin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më vonë ky numër u shoqërua me një shumëllojshmëri personazhesh duke përfshirë edhe Napoleon Bonaparte.

Me 666 janë etiketuar dhe disa nga diktatorët më të mëdhenj të shekullit të kaluar si: Stalin, Franko, Hitler, Kastro dhe Benito, ndoshta është rastësi por të gjithë këta emra janë me 6 shkronja, transmeton TO.

Prej gati dy mijë vitesh janë bërë përpjekje për të deshifruar këtë kod misterioz numerik.