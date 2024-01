Luis Suarez rrezikon Kupën e Amerikës

Kombetarja e Uruguajit duket se eshte në telashe. Luis Suarez u dëmtua gjatë finales së Kupës së Mbretit, ku Barcelona fitoi përballë Sevilla-s në stadiumin “Vicente Calderon”.

Sulmuesi rrezikon seriozisht pjesëmarrjen në 100-vjetorin e Kupës së Amerikës. Golashënuesi më i mirë i kampionatit spanjoll u aktivizua për më pak se një orë në lojë, ndërsa u largua mes lotëve nga fusha, për atë që duket një dëmtim muskulor.

Zgjatja e sforcuar e këmbës së djathtë gjatë një sulmi të katalanëve i kushtoi Suarez lëndimin, ndërsa tani bomberi i blaugranave do ti nënshtrohet kontrolleve mjekësore, për të verifikuar gradën e dëmtimit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përpos momentit të largimit nga fusha, ku mori mbështetjen e yjeve të Barcelonës, si Iniesta e Messi, telekamerat e treguan sulmuesin të përlotur në stolin e rezervave menjëherë pas zëvendësimit.

Luis Suarez u shfaq në ekran edhe në momentin kur skuadra e Luis Enriques festoi golin e avantazhit në kohën shtesë. Shqetësimi më i madh lidhet me ato momente, pasi lojtari ecte me kujdes dhe në disa momente dukej që ndjente dhimbje.

Mungesa e sulmuesit më të mirë do të jetë një minus i madh për Uruguajin, skuadrën më të suksesshme në historinë e Kupës së Amerikës me 15 tituj, që do të debutojë më 5 Qershor.