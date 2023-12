Jeni duhanpirës? Do detyroheni ta lini kur të shikoni këto paketa "të frikshme"!

Britani- Paketat e cigareve pritet që shumë shpejt të ndryshojnë pamje, si pjesë e një plani për t’i bërë njerëzit që të lenë duhanin dhe për të parandaluar të rinjtë që ta nisin.

Qeveria britanike i aprovoi rregullat e reja në mars dhe pritet që shumë shpejt, produktet e duhanit të shiten në pako jeshile me imazhe të mëdha paralajmëruese për shëndetin dhe fotografi të rënda.

Ligji i ri do të futet në fuqi më 20 maj të këtij vitit dhe do t’i bëjë paketat e cigareve me madhësi dhe formë të njëjtë. Kjo do të vlejë gjithashtu edhe për shkrimi e përdorur, që do të jetë i njëjtë tek të gjitha, ashtu sikurse ngjyra dhe lloji.

Paketat e reja do të jenë të mbuluara gati 65% nga imazhet paralajmëruese, që nuk do të jenë aspak të këndshme, shkruan "Opinion". Grupe për mbrojtjen e shëndetit, përfshirë Cancer Research UK, thonë se paketimet e dizenjuara mirë dhe marketingu efektiv i kanë tërhequr njerëzit që të bëhen duhanpirës.