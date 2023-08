‘Bisha’ çeke, makina 6x6 që ja kalon dhe Hummer’it

“Bureko 6x6 Pickup” është prodhim i kompanisë çeke “Burekone S.R.O”, ndërsa është i bazuar në modelin “Land Rover Discovery”.

Dizajni i këtij Pickupi është i bazuar në Hummerin amerikan. Ky model ka motorin dizel V6 me kapacitet prej 256 kuaj fuqi, në kombinim me marshin automatik me tetë shpejtësi.

Ndërkaq shpejtësinë maksimale ky model i gjatë rreth 5 metra e arrin deri në 155 kilometra në orë.

Kjo makinë, që shumë nuk ngurrojnë ta quajnë “bisha”, kushton rreth 141 mijë euro.