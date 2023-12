Zëdhënësja e FSHF-së kundër protestës së nesërme të opozitës

Zëdhënësja e Federatës Shqiptare të Futbollit, Jona Dervishi, ka mbajtur një qëndrim politik në profilin e saj në Facebook. Dervishi ka dalë kundër protestës që ka planifikuar të zhvillojë më 8 dhjetor opozita, me synimin që ta rrëzojë qeverinë. “I beri njeri tani thirrje rinise te marshoje me Date 8! Njeri qe sa ishte ne funksion politik nuk shtroi as edhe nje rruge e nuk vuri nje llampe ne Tirane! ‪#‎QeshuRini”, – shkruante përfaqësuesja e Federatës.