Deputeti i LSI: Edi Rama të kërkojë falje për gjestin e Shukri Xhelilit

Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Përparim Spahiu për mikrofonin e Ora News kërkoi nga kryeministri Edi Rama që të kërkojë ndjesë publike që ka propozuar për kryetar bashkie në Dibër, Shukri Xhelilin.

“Ajo që dua të theksoj se fakti që është shkarkuar duhet të shoqërohet edhe me një kërkesë falje nga ata që e propozuan një kandidaturë të tillë për popullin e Dibrës, kryeministri dhe të gjithë ata që e propozuan”.

Përparim Spahiu është një prej deputetëve të LSI në Dibër, i cili pak muaj më parë denoncoi faktin se ish-kryebashkiaku Shukri Xhelili nuk pranon të komunikojë as me qytetarët, por as me deputetët e kësaj zone.