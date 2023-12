“Eskobari i Ballkanit”, deputeti i PS-së: Balilin e vendosi LSI-ja

Koço Kokëdhima i është përgjigjur akuzave të vazhdueshme të bëra në drejtim të tij nga ish-kryeministri Sali Berisha. Me anë të një postimi në Facebook, Kokëdhima thekson se Berisha shpif dhe për sa i përket lidhjes së pretenduar të ish-deputetit të jugut me Klement Balilin, Kokëdhima deklaron se nuk e njeh, duke shtuar se ai është emëruar nga LSI-ja.

Shpifja e Saliut nr. 1004 për mua

Nga dita që unë hyra në politikë 3 vjet më parë, Saliu ka bërë 1004 shpifje për mua. Kam ngarkuar dy persona t’i numërojnë, dokumentojnë dhe publikojnë në një botim të posaçëm shpifjet më të paimagjinueshme të këtij maskarai.

Dje në Parlament Saliu tha, se Klement Balili është emëruar nga Kokëdhima në detyrën e drejtorit të shfrytëzimit të automjeteve në Sarandë. Ai gjithashtu tha, se gjoja Klement Balili është I afërt me mua dhe se ka financuar Partinë Socialiste në zgjedhjet e qershorit të 2013.

Kjo përbën shpifjen e Saliut nr. 1004. Kurrë nuk e kam njohur Klement Balilin, kurrë nuk e kam takuar apo biseduar me këtë njeri. Jam parë me të vetëm në inaugurimin e Hotelit tek ish-kampi I punëtorëve në Sarandë, ku kam qenë së bashku me kryetarin e parlamentit, ministrin Ahmetaj dhe një grup deputetësh, Kryetarë të Bashkive, drejtues të shtypit e gazetarë. Balili nuk është propozuar dhe as emëruar si drejtor I KSHA Sarandë as nga unë dhe as nga Partia Socialiste. Ai, në këtë detyrë është propozuar dhe vendosur nga LSI.

Që nga maji 2013, që unë jam në politikë dhe asnjëherë tjetër me parë, Balilajt nuk e kanë mbështetur Partinë Socialiste as financiarisht, as materialisht dhe në asnjë formë tjetër. Nga Balilajt, unë njoh prej një viti Rigels Balilin, qysh nga qershorit i 2015. Rigelsi u vendos nga LSI si kandidaturë për kryetar të bashkisë së Delvinës. Me Kryetarin e Bashkisë së Delvinës, Rigels Balili, unë kam ruajtur kontakte dhe komunikim shumë të mirë, si me gjithë kryetarët e tjerë të Bashkive në Qarkun Vlorë-Gjirokastër, ku unë punoj. Kam takuar 3-4 herë edhe Bako Balilin, koordinatorin e LSI për rrethin e Delvinës, kryesisht gjatë fushatës elektorale të 2015.

Përpara vitit 2013, Balilajt nuk kanë qenë kurrë me Partinë Socialiste. Ata kanë qenë mbështetës të shpallur të Partisë Demokratike të Sali Berishës. Shpifja nr. 1004 e Saliut ndaj meje dje në Parlament, fatkeqësisht nuk u demaskua nga qeveritarët e deputetët e Partisë Socialiste, që i njohin plotësisht të vërtetat, që unë shpjegova më lart, siç i dinë edhe të gjithë banorët në Sarandë dhe Delvinë.