Seks për vendin e punës, ja akuzat për kryebashkiakun e Dibrës

Prokuroria ka vendosur ndjekje penale ne gjendje te lire per kryetarin e Bashkise se Dibres Shukri Xhelili. Ndaj tij mesohet se jane ngritur tri akuza per ngjarjen e ndodhur me 20-vjecaren qe kerkoi pune ne bashkine e Dibres.

Diten e sotme me urdher te prokurorise se rrethit, Policia ka sekuestruar pamjet filmike ndaj kryebashkiakut Xhelili, ndërsa Prokuroria e Dibrës ka urdhëruar nisjen e menjëhershme të hetimeve për akuzat “Marrëdhënie seksuale duke shpërdoruar detyrën”, “korrupsion pasiv”, dhe “shpërdorim detyre”.

Në zgjedhjet për pushtetin vendor të 21 qershorit 2015, 56­vjeçari Shukri Xhelili, kandidat i Partisë Socialiste në koalicionin “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, mori 15.022 vota, ndërsa Ilir Krosi, i koalicionit të djathtë “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”, mori 14.588.