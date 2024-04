Mbledhja në PD, Lu: Nuk do e kaloj vijën e kuqe! Vlahutin: Do bllokoheni për 3 vjet

Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku të pranishëm janë ambasadorët e SHBA dhe të BE, ambasadorja Romana Vlahutin bëri një paralajmërim.

“Nëse nuk miratohet tani reforma në drejtësi, negociatat do bllokohen për të paktën tre vite. Unë nuk jam këtu t’ju them se si e bëni punën tuaj si ligjvënës, e vlerësoj rolin tuaj, por duhet t’ju them si e sheh BE këtë proces”.

Kurse ambasadori i SHBA, Donald Lu, tha se e dinte që ka pasur një debat për ardhjen e tyre në mbledhjen e grupit.

“Unë nuk do ta kaloj vijën e kuqe,” tha Lu.

“Por kam një mesazh nga presidenti Obama dhe sekretari Kerri. Ta kalojmë këtë reformë. Ne nuk do të ndalemi derisa kjo të ndodhë. Duam partnerë të sinqertë,” është shprehur Donald Lu.