Messi dhe Suarez në top listë, ja rekordi që kanë arritur

Dy sulmuesit e Barcelonës, Messi dhe Suarez, kanë qënë lojtarët që kanë dhënë më shumë assist në La Liga këtë sezon.

Dyshja e katalanasve ka dhënë nga 16 aisit në 37 ndeshje e deri tani.

Pas tyre renditet Koke i Atleticos me 14 pasime, Ronaldo dhe Neymar me nga 11 si dhe Bale me 10.