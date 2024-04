Arrestohet në Ibiza bosi shqiptar i drogës, bënte një jetë luksi

Një shtetas shqiptar i dyshuar për trafik droge është arrestuar në ishullin Ibiza të Spanjës, dy ditë më parë.

Policia ben me dije se ai u ndalua lidhur me një ngjarje të ndodhur më 30 dhjetor 2014, kur në Barcelonë u ndalua një kamion me 1.360 kilogramë hashash, i nisur nga Ibiza.

Gjatë operacionit u arrestua shoferi i kamionit, me kombësi spanjolle.

Hetimet çuan në identifikimin e një shqiptari, si organizatori i një grupi të trafikimit të drogës, i cili u vendos në verë në ishullin e Ibiza, me identitet italian fals.

Ai bënte një jetë luksoze edhe pse nuk kishte punuar kurrë punë të ligjshme, raportojnë mediat spanjolle.

U zbulua gjithashtu se shqiptari përdorte edhe katër karta identiteti false dhe i përkiste një bande të njohur shqiptare për grabitjen e shtëpive luksoze në Kosta del Sol.

Shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur, u arrestua të mërkurën në aeroportin e Ibizas pas fluturimit nga Barcelona, i akuzuar si përgjegjës për dërgimin e sasisë së lartpërmendur të hashashit, që ka kaluar sot në dispozicion të gjykatës së Gjykatës së Torremolinos (Malaga).