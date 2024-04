Zgjidhet drejtori i Përgjithshëm i RTSH, PD: TV publik, Zëri i Populit

Thoma Gëllci është zgjedhur ditën e sotme drejtor i përgjithshëm i Radio Televizionit Publik shqiptar.

Lajmi është bërë me dije nga burime zyrtare por kjo që ka ndodhur duket se nuk është pritur mirë nga ana e Partisë Demokratike.

Një pikëpyetje zhgënjyese ka ngritur kreu i departamentit të Arsimit në PD, Luçiano Boçi, pasi ka mësuar emërimin e gazetarit Thoma Gëllçi në krye të Radio-Televizionit Shqiptar: RTSH-ja i kthehet popullit?! – shkruan ai sot në Fb.

Sipas Boçit, “Thoma Gëllçi, ish-kryeredaktori i “Zërit të popullit”, pas ndryshimit të ligjit që tani e tutje mund të quhet fare mirë ligji “Gëllçi” dhe jo Ligji për mediat audiovizive”, u zgjodh “për inat të mazhorancës”, drejtor me shumicë të cilësuar, 7 me 4. Tejkaloi dhe ndryshimin ligjor që u bë me aq djersë e mund!

Pas kësaj “u binda” se RTSH-ja vërtet do “t’i kthehet” “publikut”! Madje më shumë se kaq: Do t’i “kthehet” popullit! Ka mundësi ta emërtojnë dhe “RTSH – Zëri i popullit”.

E hajde e thoni tani po të doni që në Shqipëri, media nuk është e lirë! – përfundon komentin e tij, deputeti.