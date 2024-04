Lu, deputetëve: Ndalni lojërat politike, përfundoni reformën në drejtësi

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi ka nisur sot mbledhjen, ku ishin të pranishëm ambasadori i SHBA-së Donald Lu, dhe ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin.

Kryetari i Komisionit për reformën në drejtësi, Fatmir Xhafa theksoi rëndësinë e reformës dhe ftoi aktorët që të bien dakort në këtë proces të rëndësishëm.

Ndërsa Ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin në fjalën e saj tha se, “jemi në një pikë kur procesi duhet të hyje në fazën përfundimtare për të hamornizuar detajet e fundit dhe në mënyrë përfundimtare për ta miratuar në parlament sa më shpejt të jetë e mundur. Ka pasur pengesa në këtë rrugë dhe gjatë kësaj rruge dhe kryesisht politike, shumë keqkuptime, mungesë komunikimi dhe mbi të gjitha mungesë besimi, por të gjitha këto i këmi lënë pas dhe dua të them se nuk janë të rëndësishme, por ajo që është e rëndësishme është e ardhmja e Shqipërisë.

Nga këndvështrimi i Bashkimit Evropian, kjo reformë për Shqipërinë do të sjellë standartin evropian të drejtësisë për qytetarët shqiptarë dhe një sistem drejtësie funksional, që nuk do të varet nga politika. Do të sjellë një sistem të pastër nga ata që kanë abuzuar, përfituar që e kanë toleruar krimin në vend që ta luftonin atë. Do të keni një sistem që është i gatshëm dhe është gati të ndëshkojë dhe ndjekë penalisht të gjithë ata që guxojnë të përdorin paratë publike dhe besimin publik”.

“Më lejoni të përsërisë, miratimi i kësaj reformë para verës dhe fillimi i zbatimit të saj në vjeshtën e këtij viti, do të hapë mundësinë për Shqipërinë që ajo të marrë rekomondimin nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave për anëtarësim në BE. Ju do të keni mundësinë të arrini vendet e tjera që po negociojnë dhe të ndryshoni pamjen e këtij rajoni përgjithmonë. Ju do të keni mundësië për çeljen e negociatave për kapitujt 23-24 dhe të filloni që të punoni për disa gjërat të rëndësishme të anëtarësimit.

Për herë të parë në historinë moderne Shqipëria do të bëjë gjëra përpara kohës së tyre, pra do të jetë edhe një hap pozitiv shumë i nevojshëm për biznesin dhe invesitorët. Në rast se humbasim këtë mundësi, atëherë vendi nuk do të humbasë vetëm një vit, por shumë vite. Është e rëndësishme për ju dhe qytetarët që ta kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Ne besojmë se Shqipëria nuk mund të humbasë më shumë kohë. BE dhe SHBA janë këtu, se jemi të interesuar për Shqipërinë dhe nuk do të lejojmë që politika e përditshmë të lëndojë të ardhmen e Shqipërisë dhe ne do ta ndihmojmë Shqipërinë të ketë një demokraci funksionale”, tha Vlahutin.

Ndërsa ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ne Tirane, Donald Lu deklaroi sot gjatë fjalës së tij në hapjen e punimeve të komisonit të posaçëm për reformën në drejtësi se, “nëse kjo reformë dështon, ju anëtarët e këtij komisioni tupëroni veten përpara atyre që ju kanë zgjedhur dhe gjithashtu do të turpëroni marrëdhënien tuaj me SHBA dhe BE”.

“Famtirësisht ne së bashku nuk do të lejojmë të dëshojmë. Vendi po shpreson që ju ta realizoni këtë reformë me sukses dhe ne do tju ndihmojmë”, iu drejtua Lu anëtarëve të Komisionit. “Ekspertët”, vijoi ambasadori Lu, “së bashku me kontributin tuaj dhe opinioni e komisionit të Venecias kanë përgatitur produktin përfunimtar të Reformës në Drejtësi”.

“Ne e dimë që askush nga ju nuk ka pasur mundësinë ta lexoj atë. As unë nuk e kam lexuar, por e mbështes atë sepse besoj në integritetin, paanshmërinë dhe cilësinë juridike të ekspertëve ndërkombëtarë që Shqipëria të ketë sistemin gjyqësor më të mirë të mundshëm”.

“Ngrini pyetjet dhe diskutoni mbi atë që do të keni ëktu. Në fund të ditës ju këkroj të gjitëve të votoni pro reforës në drejtësi”, tha Lu.

“Ndaloni lojërat politike dhe përfundoni këtë reformë. E keni për detyrë”, përfundoi amasadori amerikan Donald Lu.

Mbledhja e sotme vijon pa praninë e medias me prezantimin e projektit të ekspertëve të EURALIUS e OPDAT.