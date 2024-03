Kucovë, pronari i banesës plagoset në përleshje me grabitësit, dy në pranga

Tentojnë të vjedhin me armë një banesë arrestohen në flagrancë nga policia dy persona. Policia e shtetit beri me dije se më datë 02.05.2016, nga ana e Sektorit për Krimet e Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Berat në bashkëpunim me forcat e policisë të Komisariatit Kuçovë, u bë arrestim në flagrancë i shtetasve:

1. Ismet Kumria, 50 vjeç, banues në Kuçovë,

2. Artur Polovina, 43 vjeç, banues në Kuçovë.

Si dhe filloi proçedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetasit:

3. A.Sh, 23 vjeç, banues në Kuçovë.

Sipas policise, arrestimi i shtetasve Ismet Kumria dhe Artur Polovina u bë pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë tentuar të vjedhin më armë (automatik) banesën e shtetasit F.Sh, 58 vjeç, banues në Kuçovë.

Behet me dije se në momentin kur autorët kanë hyrë në oborrin e banesës janë konstatuar nga i zoti i shtëpisë shtetasi F.Sh dhe djali i tij shtetasi A.Sh janë përleshur me njëri-tjetrin dhe më pas një nga autorët shtetasi Ismet Kumria ka qëlluar me armë, si pasojë është dëmtuar lehtë shtetasi F.Sh, 58 vjeç, banues në Kuçovë, i cili po merr ndihmën mjekësore në spitalin e Beratit jashtë rrezikut për jetën.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë të cilat kanë bërë të mundur arrestimin në flagrancë të dy autorëve.

Policia tha se gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në bansën e shtetasit Artur Polovina u konstatua se në serën në pronësi të tij iu gjetën të kultivuara 207 rrënjë bimë narkotike Canabis Sativa me një lartisi 120-160 cm të larta.

Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provave material:

• 1 armë automatik kallashnikov

• 2 maska, 2 palë dorashka

• 1 varse floriri

• 2 krëhëra me fishek

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat për veprat penale “Vjedhja me armë”, e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim, “Prodhim dhe mbajetje pa leje e armëve luftarake dhe municionit” dhe “Plagosje e rëndë me dashje” në ngarkim të shtetasit Ismet Kumria, për veprat penale “Vjedhja me armë”, e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim dhe “Kultivimi i bimëve narkotike” në ngarkim të shtetasit Artur Polovina, për veprën penale “Plagosje e rëndë me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme” në ngarkim të shtetasit A.Sh, parashikuar nga nenet 140, 22, 25, 88, 88/b, 284 dhe 278 të Kodit Penal.