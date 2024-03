Rozana Radi mesazh prekës: Ikën të gjithë, ishin thjesht pasagjerë në rrugëtimin tim!

Ajo njihet si këngëtare dhe tekstshkruese shumë e mirë por kësaj radhe, Rozana Radi, vjen më një frazë poetikë mjaft domethënëse.

Në profilin e saj Instagram këngëtarja e cila së fundi po tregon edhe talentin e saj në aktrim ka shkruar: ‘Iken te gjithe! Ishin thjesht pasagjere ne rrugetimin tim. Edhe une shpesh here kam ikur,per te mos u kthyer kurre me atyre rrugeve qe dikur i laja me lot. Kthimet me trishtojne! Ah sikur te nisem perseri …….”.