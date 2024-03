Arrestimi i Frrokut, "shpërthen" PD: Rama-Tahiri fytyra e krimit, urdhëruan hapjen e kufijve

Enkelejd Alibeaj, kreu i departamentit të Sigurisë në Partinë Demokratike, ka bërë me faj kryeministrin Rama dhe Ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, në lidhje me arratisjen nga Shqipëria të Arben Frrokut, personit që akuzohet për vrasjen më 24 shkurt të vitit 2013 të komisarit të Policisë Dritan Lamaj.

Në një konferencë për shtyp Alibeaj, tha se arratisja e Frrokut (i cili u ndalua dy ditë më parë në Hollandë) është bërë në dijeninë e plotë të Ramës dhe Tahirit, të cilët sipas tij vërtetuan se janë të lidhur me strukturat e krimit të organizuar.

“Arratisja e Arben Frrokut është bërë me urdhër nga lart. Me urdhër Policia ka hapur kufijtë. Ky bashkëpunim më krimin për vrajsen e një oficeri të lartë, është fytyra e vërtetë e Ramës, Tahirit dhe e kësaj oligarkie që sundon bashkë me krimin”, tha Alibeaj