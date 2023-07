Makinat e Google Maps mbërrijnë në Shqipëri

Pikat turistike si bregdeti, qytetet muze dhe historike, turizmi malor dhe jo vetëm, tani do të mund të shihen nëpërmjet internetit. Kjo gjë do të bëhet e mundur nga fotot e realizuara që Google do të bëjë, nëpërmjet projektit “Google street view”.

Shqipëria hyn pas 76 vendesh dhe 18 muajsh negociatash në aplikimin e këtij projekti i cili do të nise të aplikohet që nga data 29 Prill.

Dy makinat kanë mbërritur në portin e Durrësit dhe së shpejti pritet të fillojnë udhëtimin në Shqipëri për të fotografuar rrugët kryesore të vendit tonë.