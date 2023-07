Serbia i dërgon notë proteste Shqipërisë

Serbia i ka dërguar një notë proteste Shqipërisë, për shkak të hartës së “Shqipërisë së Madhe”, e cila u shfaq në murin e Kryeministrisë me rastin e Vitit të Ri. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiç, i cili shtoi se, megjithatë, Serbia vijon bashkëpunimin me kryeministrin shqiptar dhe nuk e ka vënë kurrë në dyshim këtë.

Sipas Tanjug “Rama postoi një foto në vilën e ndriçuar, e cila tregonte flamurin në faqen zyrtare të profilit të tij në Facebook, që i dha hov entuziazmit në radhët e mbështetësve të tij”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duke folur për këtë Daçiç tha: Nuk kemi bërë dhe as do të bëjmë diçka për të rrezikuar marrëdhëniet tona me vendet në rajon, madje as me Shqipërinë. Nuk ishte flamuri i Serbisë së Madhe që u pikas në rezidencën e kryeministrit të Serbisë, por flamuri i Shqipërisë së Madhe në rezidencën e kryeministrit të Shqipërisë.

Dhe ne reagojmë ndaj kësaj dhe gjithmonë do të reagojmë. Mirëpo kjo nuk na ndalon ne të hyjmë në bisedime me të dhe ç’është më e rëndësishmja, do të biem dakord mbi format e ndryshme të bashkëpunimit që do të bazohen në interesin reciprok”, tha Daçiç.